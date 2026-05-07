Gs Avis Montevarchi | il 2026 parte subito con un titolo nazionale

Il Gs Avis Montevarchi ha iniziato da poco la stagione sportiva 2026, ma già si può annunciare un risultato di rilievo: la squadra ha conquistato un titolo nazionale. L’attività è partita da circa un mese e, nonostante il breve tempo, i giocatori sono riusciti a ottenere il primo riconoscimento ufficiale dell’anno. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il club e per gli atleti coinvolti.

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