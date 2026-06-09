Green Lab | tre sabati tra botanica e storia per i bambini
Tre sabati sono stati dedicati a laboratori per bambini, incentrati su botanica e storia. Durante le attività, i partecipanti hanno creato un erbario personale, osservando e raccogliendo piante. Sono stati guidati nel processo di trasformazione di un seme in una pianta, attraverso esercizi pratici e spiegazioni. Le sessioni si sono svolte in un ambiente educativo, con attenzione alle attività pratiche e all’apprendimento diretto.
? Punti chiave? In Breve I Green Lab alle Serre di Graefer: tre sabati di natura e storia per i bambini. Le Serre di Graefer apriranno le porte ai più piccoli il 13, 20 e 27 giugno con un ciclo di laboratori educativi denominati Green Lab. Gli incontri, pensati per bambini con età compresa tra i 6 e i 12 anni, trasformeranno le storiche strutture borboniche collegate alla Reggia di Caserta in un laboratorio a cielo aperto. Le attività si svolgeranno ogni sabato dalle 10.00 alle 12.30, unendo la pratica botanica alla narrazione storica. Il percorso formativo si articolerà in tre momenti distinti che guideranno i partecipanti attraverso diverse fasi del mondo vegetale. Il primo appuntamento, previsto per sabato 13 giugno, si concentrerà sulla creazione di un erbario personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Si parla di: Alle Serre di Graefer i Green Lab per bambini dai 6 ai 12 anni il 13, 20 e 27 giugno; Reggia di Caserta. Il Green Lab alle Serre di Graefer il 13, il 20 e il 27 giugno riservato ai bambini dai 6 ai 12 anni.