Green Lab | tre sabati tra botanica e storia per i bambini

Notizia in breve

Tre sabati sono stati dedicati a laboratori per bambini, incentrati su botanica e storia. Durante le attività, i partecipanti hanno creato un erbario personale, osservando e raccogliendo piante. Sono stati guidati nel processo di trasformazione di un seme in una pianta, attraverso esercizi pratici e spiegazioni. Le sessioni si sono svolte in un ambiente educativo, con attenzione alle attività pratiche e all’apprendimento diretto.