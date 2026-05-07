A Bagnacavallo Di storia in storia | il festival per bambini tra parchi e piazze

A Bagnacavallo, dal 21 al 24 maggio, si svolge il festival “Di storia in storia”, un evento dedicato ai bambini che coinvolge parchi, piazze e altri spazi pubblici della città. L’iniziativa prevede diverse attività distribuite nel centro urbano, con l’obiettivo di intrattenere le famiglie e i più piccoli attraverso rappresentazioni e giochi all’aperto. La manifestazione si svolge in un contesto di eventi locali, con particolare attenzione alla partecipazione del pubblico giovane.

Dal 21 al 24 maggio Bagnacavallo torna ad animarsi con “Di storia in storia – festival itinerante per bambine e bambini”, quattro giornate di iniziative diffuse tra parchi, piazze e altri luoghi della città.Il festival, coordinato dall’associazione Comunicando per il Comune insieme a numerose.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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