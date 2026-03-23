JP Lab a Verona | laboratorio creativo gratuito per bambini tra scienza e streetwear

Un laboratorio gratuito per scoprire i tessuti dei brand streetwear più amati e dare spazio alla creatività. Arriva a Verona un nuovo appuntamento con JP Lab, il progetto creativo ed educativo ideato da Just Play, per un pomeriggio tra scienza e creatività. - osservare i tessuti tramite un microscopio digitale- testare le proprietà dei materiali, come impermeabilità ed elasticità- creare la propria t-shirt personalizzata con patch e tecniche creative . 🔗 Leggi su Veronasera.it

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