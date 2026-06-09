Il Gran Premio di F1 a Imola ha ricevuto 9 milioni di euro dal governo, ma il bilancio complessivo chiude con una perdita di circa tre milioni di euro. Durante il weekend si sono registrati circa 242 mila spettatori, stabilendo un record di affluenza. Inoltre, si sono registrate ricadute economiche significative in aree come Bologna e la Riviera, nonostante i costi pubblici siano stati complessivamente di 16 milioni di euro.

Imola, 9 giugno 2026 - Sedici milioni di euro di contributi pubblici e un risultato economico negativo di quasi tre milioni di euro; ma anche record di spettatori (242mila nel weekend) e ricadute enormi da Bologna alla Riviera. La recente pubblicazione del bilancio 2025 dell’Automobile Club d’Italia consente di ricostruire nel dettaglio il quadro economico del Gp di F1 disputato a maggio di un anno fa in Autodromo. E di riaprire il dibattito su costi e benefici legati alla possibilità di tornare a ospitare in futuro la gara in riva al Santerno. Il Gp di Imola ha superato le aspettative come valore. Nella relazione sulla gestione, Aci sottolinea come il risultato del Gp di Imola abbia “ superato le aspettative, confermando l’autodromo come punto di riferimento internazionale e rafforzando il forte legame tra il territorio e la F1”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gp di F1 a Imola, i costi ai raggi X: dal Governo 9 milioni, ma il bilancio è in rosso

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