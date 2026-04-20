Premier League | i costi esplodono e il bilancio va in rosso

Il sistema calcistico della Premier League sta affrontando un paradosso finanziario senza precedenti, con i costi che continuano a salire e le squadre che registrano perdite nei bilanci. Le spese per acquisti di calciatori, stipendi e altri costi operativi sono aumentate notevolmente negli ultimi anni, portando molte società a dover fare i conti con un saldo negativo. Questa situazione mette in discussione la sostenibilità economica del campionato.

Il sistema calcistico della Premier League sta affrontando un paradosso finanziario senza precedenti: nonostante i ricavi complessivi abbiano superato la soglia dei 9,5 miliardi di euro per la stagione 202425, le spese per mantenere l’agonismo e le strutture sono esplose, portando il bilancio collettivo in territorio negativo. Questo squilibrio vede le entrate crescere del 5%, ma si scontra con un aumento dei costi che tocca quota 10,13 miliardi di euro, segnando un deficit strutturale dove le uscite superano le risorse generate. L’illusione della crescita: quando i numeri non bastano più a coprire i costi. Analizzando i flussi economici della lega inglese, emerge un quadro in cui la capacità di generare valore globale non riesce a tenere il passo con l’inflazione del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premier League: i costi esplodono e il bilancio va in rosso Notizie correlate Bilancio Chelsea 2025: profondo rosso da 301 milioni di euro, pesano i costi record! L’analisi shock non lascia dubbiCalciomercato Juventus: futuro deciso per Boga e Holm? Le decisioni sui riscatti dei due giocatori. Torna in Italia e va all’Inter: colpaccio dalla Premier LeagueSvolta inaspettata in casa Inter in vista del calciomercato estivo: ecco il piano nerazzurro per la prossima stagione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Come se la caverebbe il Como in Premier League; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; ASCOLTA In The Box. De Zerbi-Spurs: missione impossibile? Liverpool, che prezzi!; Premier League: il City piega l’Arsenal, corsa al titolo riaperta. Premier League, i ricavi dei club sfiorano i 10 miliardi ma non bastano: bilanci in rosso per 890 milioni nel 2024/25Non bastano i super ricavi: anche i ricchissimi club inglesi chiudono in perdita, con il record negativo del Chelsea. calcioefinanza.it Premier League, nuove regole sul rapporto costi-squadra. Ma niente tetto salarialeCome riferito da Sky Sports i club di Premier League hanno votato contro una proposta che avrebbe potuto introdurre un tetto salariale a partire dalla stagione 2026/27. Nella riunione tenutasi oggi i ... tuttomercatoweb.com A chi andrà la prossima Premier League Diteci la vostra vincente Calendario restante : https://transfermarkt.it/s/qv77 - facebook.com facebook Dopo lo scontro diretto di ieri, secondo voi chi vincerà la Premier League 2025/26 1/4 x.com