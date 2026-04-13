Bilancio Chelsea 2025 | profondo rosso da 301 milioni di euro pesano i costi record! L’analisi shock non lascia dubbi

Il bilancio del Chelsea al 30 giugno 2025 si è chiuso con una perdita di circa 302 milioni di euro, segnando un risultato negativo molto elevato. I costi sostenuti dal club sono risultati record e hanno contribuito in modo significativo a questa perdita finanziaria. La situazione ha attirato l’attenzione degli analisti, che hanno esaminato i numeri e le voci di spesa relative alla gestione del club nel corso dell’anno.

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