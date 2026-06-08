Usa durissimi alla frontiera | Hussein dell' Iraq fermato per 7 ore Arbitro somalo rispedito a casa
L’attaccante iracheno è stato trattenuto per sette ore alla frontiera prima di essere autorizzato a passare. Durante l’interrogatorio, è stato sottoposto a lunghe verifiche. Un arbitro somalo, invece, è stato respinto e rimandato in Turchia, da dove era arrivato. Entrambi avevano tentato di attraversare il confine senza successo. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle ragioni dei controlli o sulle procedure adottate.
Non solo Iran. I rapporti tra gli Stati Uniti di Donald Trump e i Paesi considerati "poco graditi" rendono complicato l'ingresso negli Usa di tantissimi tifosi (le rinunce non si contano) ma anche dei giocatori di alcune nazionali. Oltre al caso della Repubblica Islamica, alla cui federazione sono stati negati numerosi visti per membri della delegazione, in quanto ritenuti troppo vicini al regime degli ayatollah, ieri è toccato ad Aymen Hussein, stella dell'Iraq e attaccante dell'Al Karma, squadra di Ramadi, nella regione dell'Anbar (dove sorge anche Fallujah, all'epoca dell'invasione americana, roccaforte dell'insurrezione), trovarsi in difficoltà alla dogana dell'aeroporto O'Hare di Chicago. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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