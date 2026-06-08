Usa durissimi alla frontiera | Hussein dell' Iraq fermato per 7 ore Arbitro somalo rispedito a casa

Notizia in breve

L’attaccante iracheno è stato trattenuto per sette ore alla frontiera prima di essere autorizzato a passare. Durante l’interrogatorio, è stato sottoposto a lunghe verifiche. Un arbitro somalo, invece, è stato respinto e rimandato in Turchia, da dove era arrivato. Entrambi avevano tentato di attraversare il confine senza successo. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle ragioni dei controlli o sulle procedure adottate.