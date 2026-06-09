Gli studenti dell’istituto secondario di primo grado di Vignole si sono mossi questa mattina per le strade di Quarrata, partecipando a una marcia per la pace organizzata dall’istituto. L’evento si è svolto tra le 8 e le 10.30 e ha coinvolto i giovani nel chiudere l’anno scolastico con un messaggio di solidarietà. La marcia ha attraversato le vie principali della città, con studenti che hanno sfilato portando cartelli e bandiere.

Alunni in marcia per le vie di Quarrata, domani, per parlare di pace. Dalle 8 alle 10.30, l’ istituto secondario di primo grado Mario Nannini di Vignole ha organizzato una Marcia per la Pace per chiudere l’anno scolastico ricordando quella che resta una priorità educativa per le giovani generazioni. La manifestazione è nata su iniziativa delle insegnanti della scuola Nannini, dell’assessora Maria Vittoria Michelacci e dalla sezione ANPI ’Leo Fantacci’ di Quarrata, con l’intento di focalizzare l’attenzione dei cittadini sulla drammatica situazione legata alle guerre in corso, con particolare riferimento a quelle a noi più vicine che stanno funestando il Medio Oriente e l’Ucraina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli studenti in marcia per la pace

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Marcia per la Pace 2026

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