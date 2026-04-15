Assisi migliaia di studenti in marcia | il grido per la pace

Sabato 18 aprile, Assisi sarà teatro di una manifestazione che coinvolgerà migliaia di studenti e insegnanti provenienti da diverse zone. La manifestazione ha come obiettivo principale quello di promuovere il tema della pace, con un corteo che attraverserà le vie della città. L’evento si svolge in un momento di particolare attenzione internazionale e vedrà la partecipazione di diverse scuole e istituzioni educative.

Sabato 18 aprile, la città di Assisi diventerà il fulcro di una mobilitazione globale per la pace che vedrà migliaia di studenti e docenti scendere in strada. La manifestazione, organizzata anche per manifestare ferma vicinanza a papa Leone XIV dopo le offese ricevute dal presidente americano, partirà alle ore 9:00 da Santa Maria degli Angeli per culminare in piazza San Francesco, con l’obiettivo di lanciare un appello per porre fine ai conflitti e alla violenza che colpiscono l’umanità. Il legame tra educazione e impegno civile nel cuore dell’Umbria. L’iniziativa non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce nel contesto del Meeting nazionale delle Scuole di pace denominato Io cambio, previsto per i giorni 17 e 18 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Assisi, migliaia di studenti in marcia: il grido per la pace Notizie correlate Assisi, marcia per la pace a sostegno di Papa LeoneUna marcia per chiedere la pace ed esprimere solidarietà Papa Leone dopo gli ultimi attacchi ricevuti dal presidente americano Trump, definiti... Montemurlo in marcia per la pace, cittadini e studenti uniti per dire ‘no’ alla guerraMontemurlo, 24 marzo 2026 – Una marcia, passo dopo passo, per dire ‘no’ alla guerra e ribadire che la pace è una scelta collettiva. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ad Assisi il meeting nazionale delle Scuole di pace 'Sui passi di Francesco'; Dopo la visita dei liceali castiglionesi, in questi giorni sono arrivati gli studenti irlandesi e tedeschi; Assisi, la Torre del Popolo si illumina di blu per la Giornata mondiale del Parkinson: focus su diagnosi precoce e ricerca; Assisi, boom di pellegrini per l’ostensione di San Francesco: Un tempo di grazia per tutta la città. Ad Assisi il meeting nazionale delle Scuole di pace 'Sui passi di Francesco'La città di Assisi venerdì 17 e sabato 18 accoglierà studenti provenienti da tutta Italia per il meeting nazionale delle Scuole di pace Sui passi di Francesco. (ANSA) ... ansa.it Migliaia di giovani ad Assisi per il 'Go! Franciscan Youth Meeting'Nell'anno del centenario francescano, Assisi si prepara ad accogliere migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutto il continente per il Go! Franciscan Youth Meeting, raduno internazionale che ... ansa.it Cascata San Francesco – Valfabbrica (PG) Hai mai camminato dove ha camminato San Francesco Qui, tra Valfabbrica e Assisi, ogni passo è un viaggio tra storia, natura e silenzio. Sentieri immersi nel verde ti regalano scorci mozzafiato sulla Basilic - facebook.com facebook 15/4/26. Nell'VIII centenario della morte di S. Francesco Chioggia organizza un pellegrinaggio diocesano ad Assisi: 28-29 agosto: quota di partecipazione intorno ai 300€. Iscrizioni lunedì-martedì ore 9-12 in Curia: 041400513 (Davide Cecchini) x.com