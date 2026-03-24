Montemurlo in marcia per la pace cittadini e studenti uniti per dire ‘no’ alla guerra

Il 24 marzo 2026, a Montemurlo, cittadini e studenti hanno organizzato una marcia per esprimere il loro dissenso alla guerra. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone che si sono mosse lungo un percorso a piedi, portando cartelli e slogan contro il conflitto. L’iniziativa si è conclusa in un momento di incontro pubblico, nel quale sono stati condivisi messaggi di pace.

Montemurlo, 24 marzo 2026 – Una marcia, passo dopo passo, per dire ‘no’ alla guerra e ribadire che la pace è una scelta collettiva. Sabato 28 marzo Montemurlo si mobilita per la pace e dà appuntamento a tutti cittadini alle 10 in piazza della Repubblica, di fronte al municipio, per l’iniziativa "Manifestare la pace a Montemurlo. Unisciti a noi per camminare insieme verso un mondo migliore". L’evento nasce all’interno del progetto "Manifestare la pace. Simboli e messaggi di pace dai manifesti pacifisti internazionali alla voce degli studenti di oggi", promosso dal Comune di Montemurlo in collaborazione con la Fondazione Cdse, nell’ambito della Festa della Toscana 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montemurlo in marcia per la pace, cittadini e studenti uniti per dire ‘no’ alla guerra Articoli correlati Leggi anche: VIDEO | "C'è una comunità consapevole che rifiuta la guerra". Gli aretini alla Marcia per la pace La storia di Aloka, il cane che si è unito ai monaci buddisti nella Marcia per la Pace attraverso gli Stati UnitiAloka, un ex cane libero indiano, sta accompagnando i monaci buddisti nella Marcia della Pace attraverso gli USA. Contenuti utili per approfondire Montemurlo in marcia per la pace... Montemurlo in marcia per la pace, cittadini e studenti uniti per dire ‘no’ alla guerraMontemurlo, 24 marzo 2026 – Una marcia, passo dopo passo, per dire ‘no’ alla guerra e ribadire che la pace è una scelta collettiva. Sabato 28 marzo Montemurlo si mobilita per la pace e dà appuntamento ... lanazione.it Montemurlo, partito il cantiere per la frana in via Baronese: costerà 200mila euroProcede anche il consolidamento della strada nei pressi delle scuderie di Villa del Barone. Sopralluogo del sindaco Calamai e dell’assessore Vignoli ... lanazione.it