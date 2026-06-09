Gli studenti hanno scritto una lettera al Capitano, chiedendo di non chiudere la loro scuola. La lettera è stata consegnata questa mattina, con firme di genitori e insegnanti. La scuola, frequentata da circa 150 studenti, rischia la chiusura a causa di una riduzione dei fondi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da parte delle autorità. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

C’è un modo di guardare al futuro dei piccoli plessi scolastici che spesso sfugge ai freddi parametri dei bilanci istituzionali. È lo sguardo di chi quelle aule le vive ogni giorno, seduto tra i banchi. A San Marino, la voce più pura e determinata in difesa della scuola elementare di Chiesanuova è arrivata direttamente dai suoi alunni. Con un foglio a righe e una grafia limpida e ordinata, cinque bambini della classe quarta hanno deciso di prendere in mano la situazione, scrivendo di proprio pugno una lettera indirizzata al Capitano di Castello. Un testo semplice ma di straordinaria efficacia, che ribalta il concetto di ’piccola scuola’ trasformandolo da problema a risorsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Gli alunni scrivono al Capitano: "Non chiudete la nostra scuola"

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