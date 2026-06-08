Prof va in pensione alunni lo salutano con ‘Capitano mio Capitano! L’intervista a Capriati

Un insegnante sta per andare in pensione e viene salutato dagli studenti con un coro di “Capitano, mio Capitano!”. La scena si è svolta in una scuola, dove gli alunni hanno espresso affetto e riconoscenza con questa frase, riferendosi al docente. Dopo il saluto, il professore ha rilasciato un’intervista a Capriati. La cerimonia ha coinvolto numerosi studenti che hanno partecipato attivamente ai festeggiamenti.

Quest’oggi vi riportiamo una storia bella di quelle che finalmente fa parlare di scuola in veste positiva, non alunni contro docenti, come gli ultimi fatti di cronaca hanno portato alla luce, ma un bell’esempio di un professore che ha fatto centro nel cuore dei suoi allievi, al punto di aver trasmesso talmente tanta passione ed empatia da aver ricevuto un omaggio commovente pochi giorni prima del suo pensionamento. I ragazzi prendendo esempio dal film “L’attimo fuggente” sono saliti sui banchi ed hanno gridato ‘Capitano O mio capitano’. Il professore visibilmente commosso non poteva essere salutato meglio dai suoi allievi che hanno voluto ringraziarlo per il suo servizio al Liceo Salvemini di Bari ove insegna matematica e fisica, per giunta due materie molto ostiche. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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Bari, gli studenti salutano il prof Capriati e intonano O capitano, mio capitano - RTL 102.5

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