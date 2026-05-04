Al via il Pedibus per gli alunni della scuola primaria 11 febbraio 1944

Da ilpescara.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizierà lunedì 11 maggio, per i bambini della scuola primaria "11 febbraio 1944" di Pescara, il progetto Pedibus, finalizzato a sensibilizzare le famiglie e a favorire la mobilità sostenibile, attraverso i più piccoli: gli alunni di questa scuola raggiungeranno il plesso di Colle Pineta a piedi.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Screening con elettrocardiogramma per le alunne e gli alunni della scuola primariaSi chiama ‘Scuole in ritmo’ ed è la nuova iniziativa del Comune di Torrevecchia Teatina in collaborazione con l'università d'Annunzio per promuovere...

Leggi anche: Gli alunni della scuola primaria “Collodi” a lezione di memoria e di pace

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Torna il Pedibus a Casale Monferrato: al via il progetto per accompagnare i bambini a scuola a piedi; Progetto Pedibus – L’iniziativa di mobilità sostenibile per gli alunni delle scuole primarie; Pedibus e Bicibus a ritmo di jazz, due appuntamenti speciali per le scuole cittadine.

al via il pedibus alunniTorna il Pedibus a Casale Monferrato: al via il progetto per accompagnare i bambini a scuola a piediCASALE MONFERRATO - Casale Monferrato rilancia il Pedibus, il progetto di mobilità sostenibile dedicato agli alunni delle scuole primarie, con l’obiettivo ... radiogold.it

A Casale si rinnova il progetto PedibusLa Città di Casale Monferrato e la delegazione casalese della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per rinnovare il progetto Pedibus: andi ... ilmonferrato.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.