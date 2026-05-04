Al via il Pedibus per gli alunni della scuola primaria 11 febbraio 1944
Inizierà lunedì 11 maggio, per i bambini della scuola primaria "11 febbraio 1944" di Pescara, il progetto Pedibus, finalizzato a sensibilizzare le famiglie e a favorire la mobilità sostenibile, attraverso i più piccoli: gli alunni di questa scuola raggiungeranno il plesso di Colle Pineta a piedi.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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