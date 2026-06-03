LIVE Milan – Attesa per Rangnick incontrato Glasner Ma Slot non è ancora fuori

Il Milan sta vivendo una fase di cambiamenti con l’addio di figure chiave come l’amministratore delegato, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico. Sono in corso incontri tra il nuovo allenatore e altri allenatori, tra cui un meeting con un tecnico straniero. La società sta cercando i sostituti per completare il rinnovamento della squadra e della dirigenza. La situazione resta in evoluzione, senza ancora una comunicazione ufficiale sui nomi scelti.

Sale fortissima la tensione in casa Milan. Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e di quelli tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. I dissidi interni sono però all'ordine del giorno, incredibilmente anche con il Senior Advisor di RedBird, l'ex attaccante Zlatan Ibrahimovic. Ieri Cardinale e Massimo Calvelli, colui che ha ereditato alcune deleghe da AD precedentemente in possesso di Furlani, hanno incontrato Oliver Glasner, uno dei due 'suggerimenti' per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che darà presto una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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