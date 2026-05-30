Il Milan sta valutando nuove opzioni per la direzione sportiva, con possibili inserimenti di professionisti spagnoli. La squadra sta considerando anche un cambio di paradigma nel suo modello di gestione, ispirato a quello delle società Red Bull. Tra i nomi sul tavolo ci sono allenatori e dirigenti con esperienza internazionale. La strategia mira a rafforzare il progetto sportivo e rinnovare l’approccio alla costruzione della squadra. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.

? Punti chiave Chi sono i profili spagnoli individuati per la nuova direzione sportiva?. Come cambierà il DNA del club con il modello Red Bull?. Quale tecnico potrebbe arrivare a San Siro grazie all'accordo con Rangnick?. Quanto costerà liberare Matthias Jaissle per il nuovo progetto rossonero?.? In Breve Allontanati Furlani, Tare, Moncada e Allegri dopo cinque giorni dai vertici.. Incontro con Glasner previsto nei prossimi giorni dopo la finale di Champions.. Possibile investimento di 6 milioni per liberare Matthias Jaissle dall'Al Ahli.. Colloqui con Manu Fajardo del Betis e Jorge Rodriguez del Villarreal.. Lunedì scorso a Milano, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno avviato una ristrutturazione radicale della società allontanando Giorgio Furlani, Igli Tare, Geoffrey Moncada e Max Allegri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, rivoluzione Cardinale-Ibra: Rangnick e Glasner nel mirino

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