Milan rivoluzione Cardinale-Ibra | Rangnick e Glasner nel mirino
Il Milan sta valutando nuove opzioni per la direzione sportiva, con possibili inserimenti di professionisti spagnoli. La squadra sta considerando anche un cambio di paradigma nel suo modello di gestione, ispirato a quello delle società Red Bull. Tra i nomi sul tavolo ci sono allenatori e dirigenti con esperienza internazionale. La strategia mira a rafforzare il progetto sportivo e rinnovare l’approccio alla costruzione della squadra. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.
? Punti chiave Chi sono i profili spagnoli individuati per la nuova direzione sportiva?. Come cambierà il DNA del club con il modello Red Bull?. Quale tecnico potrebbe arrivare a San Siro grazie all'accordo con Rangnick?. Quanto costerà liberare Matthias Jaissle per il nuovo progetto rossonero?.? In Breve Allontanati Furlani, Tare, Moncada e Allegri dopo cinque giorni dai vertici.. Incontro con Glasner previsto nei prossimi giorni dopo la finale di Champions.. Possibile investimento di 6 milioni per liberare Matthias Jaissle dall'Al Ahli.. Colloqui con Manu Fajardo del Betis e Jorge Rodriguez del Villarreal.. Lunedì scorso a Milano, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno avviato una ristrutturazione radicale della società allontanando Giorgio Furlani, Igli Tare, Geoffrey Moncada e Max Allegri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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