Il tecnico e il direttore sportivo del Milan attendono un incontro con Rangnick, considerato decisivo in questa fase. Sono giorni chiave per il futuro del club, che ha vissuto un periodo di silenzio e licenziamenti improvvisi, seguiti da aspettative di una svolta rapida. Intanto, si parla della possibilità che Rabiot possa seguire Max a Napoli. La settimana potrebbe portare sviluppi importanti per la squadra e la sua organizzazione.

La speranza è che possa davvero essere la settimana decisiva. Per il Milan e per il suo futuro, parlando di un club ricaduto in un silenzio sconcertante dopo una raffica di licenziamenti che pareva preludere ad una rivoluzione rapida e profonda. E invece, ad oggi, si è accatastato solo tempo perso. Nelle scelte, e anche nei rapporti con i tesserati. Perché tutto è ancora preda dell’indecisione. Quella tra una riforma profonda, con un Ralf Rangnick plenipotenziario, o legata ad un passato fallimentare, con Zlatan Ibrahimovic al comando. Dagli Stati Uniti però. In tutto questo, diventa difficile spingersi più in là, anche al discorso panchina, dove Oliver Glasner resta il profilo più citato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Milan, Glasner aspetta Rangnick. Tecnico e dt: sono giorni decisivi. Rabiot può seguire Max al Napoli

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