Una donna è stata trovata morta in casa a Pesaro. L’indagine riguarda anche un possibile omicidio, con due persone indagate. La procura sta esaminando le cause del decesso e si stanno valutando diversi elementi, tra cui un foulard di seta e un cavo di lampada. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze e stabilire le responsabilità. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

PESARO E se non fosse stato un foulard di seta a stringere il collo di Francesca Ercolini, ma qualcosa di altrettanto sottile come il cavo di una lampada? L’interrogativo, che racchiude il senso delle 450 e rotte pagine di perizia depositata dal medico legale Vittorio Fineschi, è di quelli capace di ribaltare uno scenario di morte finora classificato come suicidio e adombrare nuove ipotesi, più inquietanti, per il caso di Francesca Ercolini, la giudice presidente della seconda sezione civile del tribunale di Ancona, trovata senza vita in casa il 26 dicembre del 2022. La nuova pista Nelle oltre tre ore di incidente probatorio che si è svolto ieri a Roma, a cui hanno partecipato i consulenti tecnici della procura dell’Aquila e di parte, ci si è pertanto focalizzati anche su una nuova pista: quella dell’omicidio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Giudice ritrovata morta in casa a Pesaro, l?inchiesta è anche per omicidio: due gli indagati. Cosa sappiamo

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Giudice trovata morta, il marito indagato: Io e mio figlio finiti nel tritacarne

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