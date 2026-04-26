Inchiesta arbitri | dagli indagati alle pressioni Var e designazioni ‘pro-Inter’ cosa sappiamo finora

Il calcio italiano si trova al centro di un'inchiesta che coinvolge il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La vicenda riguarda alcuni episodi della stagione 202425, e nelle ultime ore è stato notificato a Rocchi un avviso di garanzia. L'indagine si concentra anche su pressioni legate al VAR e alle designazioni arbitrali considerate favorevoli a determinate squadre.

(Adnkronos) – Il calcio italiano è di nuovo nel caos. Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva, in relazione ad alcuni episodi della stagione 202425: nelle scorse ore gli è stato notificato un avviso di garanzia. Ma cosa sta succedendo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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