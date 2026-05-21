Inchiesta presunti appalti truccati | gli indagati non rispondono alla giudice

Due funzionari pubblici e due imprenditori coinvolti in un’indagine sulla presunta assegnazione di appalti truccati a Genova hanno deciso di non rispondere alla giudice durante l’interrogatorio. L’inchiesta della procura si concentra su presunti sistemi di corruzione legati a affidamenti pubblici e lavori di manutenzione negli edifici statali della città. Gli indagati hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, evitando di fornire chiarimenti sui fatti contestati.

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