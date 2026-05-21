Inchiesta presunti appalti truccati | gli indagati non rispondono alla giudice
Due funzionari pubblici e due imprenditori coinvolti in un’indagine sulla presunta assegnazione di appalti truccati a Genova hanno deciso di non rispondere alla giudice durante l’interrogatorio. L’inchiesta della procura si concentra su presunti sistemi di corruzione legati a affidamenti pubblici e lavori di manutenzione negli edifici statali della città. Gli indagati hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, evitando di fornire chiarimenti sui fatti contestati.
Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due funzionari pubblici e due degli imprenditori coinvolti nell’inchiesta della procura di Genova sui presunti appalti pilotati e sul sistema di corruzione legato ad affidamenti pubblici e manutenzioni in edifici statali genovesi.Davanti alla gip. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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