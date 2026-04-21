Calendario ATP Madrid 2026 | il programma e gli orari dal 1° turno alla finale Dove vederlo in tv e streaming

Sono iniziate ieri le qualificazioni dei Madrid Open 2026, torneo di categoria ATP Masters 1000 che si svolge sulla terra battuta della capitale spagnola. Le prove di qualificazione si concluderanno oggi, martedì 21 aprile, mentre i tabelloni principali prenderanno il via domani, mercoledì 22 aprile. Il calendario completo del torneo, con orari e modalità di visione in tv e streaming, sarà disponibile nei prossimi giorni.

Ieri sono iniziate le qualificazioni dei Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, che si protrarranno fino a oggi, martedì 21 aprile, poi i tabelloni principali sulla terra battuta di Madrid inizieranno domani, mercoledì 22. Come sempre il torneo è spalmato su due settimane, poi la finale femminile si disputerà sabato 2 maggio, mentre domenica 3 maggio ci sarà l’ultimo atto maschile. Di seguito il calendario completo dei Madrid Open 2026 fino alle finali. I Madrid Open 2026 verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario ATP Madrid 2026: il programma e gli orari dal 1° turno alla finale. Dove vederlo in tv e streaming Notizie correlate Calendario ATP Miami 2026: orari dal 1° turno alla finale, programma, tv, streamingQuest’oggi nel pomeriggio italiano scatteranno le qualificazioni dei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, che si... Atp Madrid Open 2026: calendario, montepremi e dove vederloIl torneo di Madrid si conferma anche nel 2026 come uno degli appuntamenti più importanti della stagione sulla terra battuta. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Madrid Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Atp Madrid, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Atp Madrid Open 2026: calendario, montepremi e dove vederlo; Sorteggio ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming, teste di serie. Atp Madrid, tabellone e partecipanti: il calendario delle gareÈ stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Madrid, in programma dal 21 aprile al 3 maggio sulla terra rossa in Spagna. A guidare il seeding è il n.1 al mondo Jannik Sinner, seguito da ... tg24.sky.it Sorteggio ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming, teste di serieCresce l’attesa per il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione sulla terra ... oasport.it Ciao a tutti, oggi è uscito il calendario per il mio colloquio, sarà il 9 giugno! Sono molto emozionata e contenta! Mi dite più o meno come si è svolto il vostro colloquio Come presentarmi al meglio, se devo studiare qualcosa (ho già letto i post precedenti ma vol - facebook.com facebook Il Festival della Serie A torna a Parma il 5-6-7 giugno: confermata la data di presentazione del calendario x.com