Giro d’Italia 2026 | date orari di partenza e arrivo delle 21 tappe

Il Giro d’Italia 2026 si svolgerà dal 8 maggio, con la prima tappa in Bulgaria. La corsa si snoderà su 21 tappe, con partenze e arrivi previsti in diverse città italiane e straniere. La competizione attraverserà vari territori, con tappe pianeggianti, montuose e a cronometro. Le date, gli orari di partenza e di arrivo sono stati comunicati e saranno rispettati durante tutto l’evento.

Il Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada prenderà il via venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma: saranno 21 le tappe in programma, con venti frazioni in linea ed una cronometro individuale, oltre a tre giorni di riposo, previsti tutti di lunedì, l’11, il 18 ed il 25 maggio. Tutte le tappe, ad eccezione delle ultime due, visto il lungo trasferimento da Piancavallo a Roma, prevedono la conclusione della frazione alle ore 17.15, e per questo motivo l’orario di partenza sarà calibrato di volta in volta in base alla media oraria prevista. La frazione più lunga, in termini di durata, sarà quella con l’arrivo sul Blockhaus: previste 6 ore e mezza di gara, dato che la partenza è fissata per le 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026: date, orari di partenza e arrivo delle 21 tappe Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia 2026: si parte dalla Bulgaria, arrivo ancora a Roma: date e tappe Giro d’Italia 2026: tutte le altimetrie delle 21 tappeLa spasmodica attesa è ormai giunta al termine, tutto è pronto per godere delle emozioni che una delle corse più importanti del panorama... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Guida pratica al Giro d'Italia; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Cervia; the entry list with 3 days to go | Giro d'Italia 2026. Giro d’Italia 2026: date, orari di partenza e arrivo delle 21 tappeIl Giro d'Italia 2026 di ciclismo su strada prenderà il via venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma: saranno 21 le tappe ... oasport.it Giro d’Italia 2026: l’elenco degli iscritti a tre giorni dal viaA tre giorni dalla Grande Partenza in Bulgaria, si delinea il campo degli iscritti al Giro d'Italia 2026 con la comunicazione del primo elenco ufficiale degli iscritti. giroditalia.it "Buonasera onorevole. Le giro questo breve video dove si nota com'è stato trasportato questo cavallo. Da premettere che non era in posizione stabile, e la strada,( Monteforte AV) quando è iniziata la discesa, faceva in modo che l'animale sbattesse con il mus - facebook.com facebook Jonas Vingegaard è pronto per il Giro d’Italia… E VOI SIETE CARICHI #Ciclismo #Cycling #GirodItalia2026 #Vingegaard x.com