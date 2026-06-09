Georgia e UE | vertice sulla sospensione dei visti diplomatici

La Georgia e l’Unione Europea si sono incontrate per discutere della sospensione dei visti diplomatici. La Commissione europea ha attivato il meccanismo di sospensione rafforzata, chiedendo a Tbilisi di proporre misure concrete per revocare il blocco. La riunione si è concentrata sulle azioni richieste alla Georgia e sulle modalità di riattivazione dei visti. Restano in sospeso le decisioni sulle prossime mosse da parte delle autorità georgiane.

? Domande chiave? In Breve La Commissione europea e una delegazione della Georgia si incontreranno questo giovedì 11 giugno per discutere la sospensione del regime di esenzione dei visti per i funzionari di Tbilisi. L’incontro rappresenta il primo faccia a faccia tra l’esecutivo comunitario e i rappresentanti del Paese caucasico dopo le decisioni prese a marzo. L’obiettivo del vertice è affrontare le cause che hanno portato alla restrizione dei movimenti diplomatici, una misura che rimarrà in vigore fino a marzo 2027. Il provvedimento è stato attivato dalla Commissione il 6 marzo 2026. In quella data è scattato per la prima volta il nuovo meccanismo di sospensione rafforzata dei visti. Tale procedura è stata introdotta in risposta a violazioni deliberate e persistenti dei diritti fondamentali e dei principi democratici da parte del governo georgiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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