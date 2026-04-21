Durante il vertice dei ministri degli Esteri dell'Unione Europea in corso in Lussemburgo, si è discusso della possibilità di sospendere l’accordo di associazione con Israele. La proposta ha incontrato opinioni diverse tra i Paesi membri, con alcuni che hanno espresso riserve sulla decisione. La discussione si concentra sulla compatibilità delle azioni di Israele con gli impegni presi dall’UE e sulle possibili conseguenze di una sospensione formale.

In occasione del vertice dei 27 ministri degli Esteri, in corso in Lussemburgo, Spagna, Irlanda e Slovenia hanno chiesto di sospendere immediatamente l’ accordo di associazione Ue-Israele, siglato nel 1995, a causa delle violazioni da parte dello Stato ebraico dei diritti umani nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Libano. Tra i Ventisette c’è però chi fa muro, come la Germania e l’Italia, mentre altri Paesi propongono soluzioni più soft. In ogni caso, difficilmente sarà questa la sede in cui adottare una decisione del genere. Madrid contro Tel Aviv: «Cos’altro deve fare?». «Che altro deve accadere perché l’Unione europea sia scossa...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Ue si divide sulla sospensione dell’accordo di associazione con Israele

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