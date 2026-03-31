La Commissione UE frena sulla sospensione del CBAM sui fertilizzanti

La Commissione europea ha deciso di non approvare la sospensione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) sui fertilizzanti, richiesta da Francia e Italia. La richiesta è stata presentata per rispondere alle conseguenze della crisi in Medio Oriente. La decisione è stata comunicata il 31 marzo 2026, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici di questa scelta.

Roma, 31 marzo 2026 – La Commissione europea frena sulla richiesta di sospendere il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) per i fertilizzanti, avanzata da Francia e Italia, per far fronte alle conseguenze della crisi in corso in Medio Oriente. “La Commissione, per il momento, non ha piani per esentare i fertilizzanti dal CBAM”, ha dichiarato il commissario europeo all’Agricoltura, Christophe Hansen al termine del Consiglio Agrifish, mettendo in guardia contro soluzioni che rischierebbero di produrre effetti opposti a quelli desiderati. Secondo il commissario, sospendere il meccanismo “rischia di peggiorare la nostra dipendenza dalle importazioni” e che già solo aprire un dibattito in questa direzione “aumenterebbe l’incertezza”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Articoli correlati Leggi anche: Dalla Ue sospensione ufficiale dei dazi sui fertilizzanti. Lollobrigida: un risultato dell’Italia a tutela dell’agricoltura L'Ue annuncia la fine dei dazi sui fertilizzantiLa Commissione Ue sospenderà "temporaneamente" le tariffe su ammoniaca, urea e altri composti chimici usati in agricoltura. Altri aggiornamenti su La Commissione UE frena sulla... Temi più discussi: Dazi USA-UE: il Parlamento europeo frena la Commissione e blinda le clausole di uscita; Il Consiglio d’Europa frena il piano Ue sui rimpatri: Rischia di violare la Cedu; Rame, l’oro rosso è in crisi: l’offerta frena, la domanda corre; Direttiva (UE) 2026/470: l’UE frena gli obblighi ESG per salvare la competitività. Manovra, Mef: Raggiunto accordo con la Commissione Ue ma Palazzo Chigi frenaSarebbe stato raggiunto un accordo tra Italia e Commissione europea sulla legge di bilancio. La notizia è stata diffusa da alcune fonti del Ministero dell'Economia e delle Finanze al termine ... fanpage.it Ue-Australia: von der Leyen a Sydney per siglare il patto di libero scambio e diversificare i mercati contro l’egemonia cineseUn affare da 4 miliardi per diversificare i mercati e sfidare i dazi globali, nonostante il nodo delle concessioni agricole ... affaritaliani.it Assessore Marche, 'commissione di verifica su plasma sprecato c'è già'. Calcinaro replica a proposta minoranza. "Nelle mail non si parlava di sacche buttate" #ANSA x.com Imballaggi. Commissione UE pubblica orientamenti per attuazione norme Piena applicazione finalizzata a rendere il settore più sostenibile e competitivo Continua a leggere: https://www.efanews.eu/item/58773-imballaggi-commissione-ue-pubblica-orientame - facebook.com facebook