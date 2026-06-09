Il centrodestra ha ottenuto la vittoria a Genzano con la candidatura di Papalia, consolidando il suo vantaggio nei Castelli Romani. La vittoria ha portato alla nuova amministrazione il controllo del municipio. Restano aperte le questioni sui servizi quotidiani e le infrastrutture, mentre la Regione Lazio ha annunciato di voler definire progetti economici specifici destinati al nuovo sindaco.

? Domande chiave? In Breve Rocco Fabio Papalia eletto sindaco di Genzano di Roma: il centrodestra consolida il controllo sui Castelli Romani. Il centrodestra ha conquistato Genzano di Roma con la vittoria di Rocco Fabio Papalia al ballottaggio dell’8 giugno 2026. Questo risultato segna l’ultima tappa di un’avanzata politica che ha già il trionfo di Massimo Ferrarini ad Albano Laziale e la conferma di Gianluca Staccoli ad Ariccia. La coalizione di centrodestra si trova ora in una posizione di forza, avendo assunto la guida di tre comuni chiave dell’area dei Castelli Romani. La nuova amministrazione genzanese nasce da un voto che ha trasformato le piazze del borgo in un termometro del consenso territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genzano vince con Papalia: il centrodestra domina i Castelli Romani

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