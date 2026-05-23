Comunali 2026 Fratelli d’Italia punta ai Castelli Romani e schiera i big | da Genzano ad Albano il test nel Lazio roccaforte meloniana

Durante le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, si voterà in diverse località dei Castelli Romani, una zona strategica nel Lazio. Fratelli d’Italia ha deciso di concentrare le proprie candidature in questa area, schierando figure di rilievo e puntando a rafforzare la propria presenza nei comuni di Genzano, Albano e altri. La campagna elettorale si concentra su questa regione, considerata una delle roccaforti del partito.

Alle amministrative del 24 e 25 maggio va al voto un pezzo di Lazio su cui Fratelli d’Italia ha messo gli occhi. Comuni che ancora non gravitano nell’orbita meloniana, ma si trovano in una regione dove il partito della premier può contare su una posizione di forza. Alle politiche del 2022, quelle che hanno portato Meloni a Palazzo Chigi, FdI si affermò come primo partito con il 31,2%. Alle regionali del 2023 la coalizione guidata da Francesco Rocca ha conquistato la guida della Regione dopo dieci anni di centrosinistra, con Fratelli d’Italia nettamente davanti agli alleati. Le Europee del 2024 hanno confermato il primato, con il 33% dei consensi. 🔗 Leggi su Open.online

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