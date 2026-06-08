Il centrodestra si prende i Castelli Romani | dopo Albano e Ariccia anche Genzano

Il centrodestra ha ottenuto la vittoria anche a Genzano di Roma, dopo aver conquistato Albano e Ariccia. La coalizione ha ottenuto la maggioranza dei voti nelle recenti elezioni comunali, rafforzando la propria presenza nella zona dei Castelli Romani. I risultati ufficiali indicano un’affermazione netta del blocco politico di centrodestra, con un ampio margine rispetto alle altre liste. La vittoria si aggiunge ai successi già registrati nelle altre località della regione.

Genzano di Roma, 8 giugno 2026 – Il centrodestra consolida la propria avanzata nei Castelli Romani. Dopo la vittoria di Massimo Ferrarini ad Albano Laziale e la conferma di Gianluca Staccoli ad Ariccia, anche Genzano di Roma cambia guida politica ed elegge sindaco Rocco Fabio Papalia, candidato sostenuto dalla coalizione di centrodestra. A rivendicare il valore politico del risultato è Giancarlo Righini, assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, che parla di un’affermazione «storica» e di un «chiaro riconoscimento da parte dei cittadini al progetto amministrativo del centrodestra». “Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Rocco Fabio Papalia per la sua elezione a sindaco di Genzano di Roma», dichiara Righini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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