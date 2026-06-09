Gasperini ha segnato 20 gol in meno del solito | la Roma cerca due esterni Greenwood vale 10-22-26

Gian Piero Gasperini ha segnato 20 gol in meno rispetto alla stagione precedente. La Roma sta cercando due esterni per rafforzare l’attacco. Tra i giocatori valutati, Greenwood ha un valore di 10-22-26 milioni di euro.

I numeri non mentono mai, e quelli di Gian Piero Gasperini nell’ultima stagione alla Roma raccontano una storia che il tecnico conosce bene e che vuole riscrivere al più presto. 59 gol in campionato: il dato più basso degli ultimi 8 anni da allenatore, un inedito assoluto per uno specialista della fase offensiva che nei 7 anni all’Atalanta aveva viaggiato a una media di 78 reti, toccando picchi di 90 e 98. Come ricostruisce Il Messaggero, mancano all’appello circa una ventina di gol, e Gasperini sa già dove trovarli: due esterni offensivi titolari, uno per fascia. Il paradosso Malen: ha salvato le cifre ma non basta. Il paradosso è che senza Donyell Malen il bilancio sarebbe stato ancora più magro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Argomenti più discussi: Roma, mancano 20 gol: Greenwood a destra, Summerville o Tel a sinistra; Arena partirà in ritiro con la Prima Squadra; Greenwood, Fenerbahce avanti ma la Roma non molla: per Gasp è il primo obiettivo. Il Marsiglia fissa il prezzo: 50 milioni più 5 di bonus.

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