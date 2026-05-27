La Roma prepara il grande colpo sugli esterni per Gasperini | l’obiettivo prioritario è Mason Greenwood

La Roma punta a Mason Greenwood come priorità per rinforzare gli esterni in vista della prossima stagione. La società ha scelto l’attaccante come obiettivo principale, seguendo le indicazioni del tecnico. La trattativa è in corso, ma non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle modalità. Greenwood rappresenta l’investimento principale nel mercato in uscita, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco. La società sta valutando le prossime mosse per portare l’attaccante in rosa.

La Roma ha individuato in Mason Greenwood il principale obiettivo di mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione sportiva, assecondando una precisa richiesta del tecnico Gian Piero Gasperini. Come rivelato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso un aggiornamento diffuso sul proprio profilo X, la dirigenza capitolina ha stabilito che gli investimenti sulle corsie esterne rappresenteranno l’assoluta priorità strategica della sessione estiva, passando addirittura in primo piano rispetto all’acquisto di un nuovo centravanti di ruolo. Il piano operativo stabilito a Trigoria per arrivare all’ala inglese di proprietà del Manchester United, reduce da un’ottima annata in prestito, si preannuncia tuttavia complesso e subordinato ad alcune precise dinamiche finanziarie. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BOMBA DI MERCATO: Manna prepara il doppio colpo dalla Roma a costo zero

Notizie e thread social correlati

La Roma punta su Mason Greenwood: blitz di Gasperini per convincere l’esterno del MarsigliaGasperini ha incontrato recentemente Mason Greenwood, l’esterno del Marsiglia, nel tentativo di convincerlo a trasferirsi alla Roma.

La Roma pianifica il colpo Mason Greenwood: a inizio giugno la prima mossa ufficiale per l’ingleseLa Roma ha scelto Mason Greenwood come obiettivo principale per rafforzare l’attacco nella prossima stagione.

Temi più discussi: Roma, colpi Champions in attacco: da Zirkzee a Greenwood, i nomi; La Roma pianifica il colpo Mason Greenwood: a inizio giugno la prima mossa ufficiale per l'inglese; Gasp chiede il grande colpo: Greenwood o Nusa per l’attacco; Greenwood non vuole più la Juve ma un'altra italiana!.

Greenwood ha detto sì, Juve-Roma: il primo round è finitoL’indiscrezione gira da giorni e sta assumendo sempre più i contorni della notizia, soprattutto grazie alla qualificazione in Champions League. La Roma e Gian Piero Gasperini vogliono fare sul serio p ... asromalive.it

Greenwood non vuole più la Juve ma un'altra italiana!Mason Greenwood può lasciare il Marsiglia in estate: la Roma si muove, Juventus e Atletico osservano, mentre il club francese chiede 50 milioni. tuttojuve.com