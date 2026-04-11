Donyell Malen ha segnato 10 gol in questa stagione di Serie A, con il suo debutto avvenuto il 18 gennaio 2026 a Torino. Nonostante i gol segnati, la squadra non ha ancora raggiunto la qualificazione alla Champions League sotto la guida dell’allenatore. La sua prima partita nel campionato italiano è avvenuta circa un mese e mezzo fa, segnando l’inizio della sua avventura nel torneo.

L’olandese Donyell Malen ha giocato la prima partita in Serie A il 18 gennaio 2026, a Torino. E ha segnato. Da allora, ha realizzato dieci gol in dodici partite. Ha segnato quanto Hojlund giocando meno della metà dei minuti giocati dal danese del Napoli. È terzo nella classifica marcatori, con due mesi e mezzo di Serie A nelle gambe. Davanti ha solo Lautaro Martinez (probabilmente imprendibile a quota 16, anche se Lautaro si è fatto male un’altra volta ) e Douvikas che è a 11. Per il resto, l’olandese della Roma li ha ripresi tutti. Ora la domande è: nemmeno con questo fenomeno (almeno per la Serie A) Gasperini riesce a portare la Roma in Champions? Ormai nella Roma gli animi si sono surriscaldati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malen ha segnato 10 gol: nemmeno con lui Gasp porta la Roma in Champions?

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Roma-Stoccarda, la doppietta di Pisilli

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