Gasperini bussa alla porta dei Friedkin | cinque rinnovi da chiudere prima di pensare al mercato

Da sololaroma.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gasperini si è presentato all’ufficio di Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma, con cinque rinnovi di contratto da finalizzare prima di trattare eventuali acquisti di mercato. La situazione riguarda giocatori con contratti in scadenza o in scadenza prossima, per i quali si sta definendo la conferma. La trattativa si svolge in modo riservato, senza comunicazioni ufficiali o annunci pubblici.

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C’è una fila invisibile davanti all’ufficio di Ryan Friedkin, vicepresidente sempre più centrale nell’universo Roma. E in quella fila c’è anche Gian Piero Gasperini, che per la proprietà americana si è speso e si è esposto pubblicamente. Oltre quella porta si decideranno cifre, scadenze e destini: quelli di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Zeki Celik, Gianluca Mancini e Bryan Cristante, i cinque dossier più caldi che il tecnico vuole archiviare il prima possibile per poi dedicarsi al mercato in entrata, alle cessioni in chiave Fair Play Finanziario e alla costruzione del progetto Champions League, come ricostruisce la Gazzetta dello Sport. Dybala: il tecnico lo ha messo in contatto diretto con i Friedkin. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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