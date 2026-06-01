La Roma entra nel mese più lungo | il piano dei Friedkin tra il verdetto Uefa e i tre rinnovi chiesti da Gasperini

La Roma si prepara a un mese decisivo, tra il verdetto dell’Uefa e le trattative per i rinnovi richiesti dall’allenatore. L’obiettivo è rimettere a posto i conti e rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club ha già avviato i dialoghi con i giocatori interessati e aspetta di conoscere l’esito delle verifiche europee. La finestra di giugno sarà fondamentale per definire le strategie sportive e finanziarie.

L’inizio di giugno coincide con lo scatto del mese della verità per il futuro della Roma, chiamata a ridisegnare i propri equilibri finanziari e sportivi in vista della seconda stagione sotto la guida di Gian Piero Gasperini. La proprietà guidata dai Friedkin si trova davanti a un bivio strategico in cui la pianificazione del mercato deve incastrarsi con scadenze burocratiche e societarie rigidissime. Come analizzato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, la prima casella da riempire a ore è quella del direttore sportivo, con l’ufficializzazione del comunicato che assegnerà l’incarico a Tony D’Amico, pronto a prendere formalmente il posto del partente Frederic Massara per dare vita al nuovo corso della dirigenza capitolina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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