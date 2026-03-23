Carburanti nuova ondata di rialzi | il gasolio torna sopra i due euro a litro

Da periodicodaily.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dopo la parentesi del taglio delle accise, tornano subito a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, spinti dalla corsa delle quotazioni petrolifere internazionali. Tra sabato e questa mattina giro di rialzi dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, con i listini che salgono in tutta Italia superando in alcune regioni la soglia psicologica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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