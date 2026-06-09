Garlasco i video dell' ultimo interrogatorio di Stasi | Marco Poggi mi ha chiesto dei filmati intimi
Durante l'ultimo interrogatorio, Alberto Stasi ha riferito che Marco Poggi gli avrebbe chiesto alcuni filmati intimi. La trasmissione televisiva ha mostrato brevi estratti di quel colloquio, avvenuto con il procuratore di Pavia. I video sono stati trasmessi nella puntata andata in onda l’8 giugno. Non sono stati diffusi altri dettagli o immagini complete dell'interrogatorio.
La trasmissione Quarta Repubblica l'8 giugno ha mandato in onda alcuni brevi spezzoni video tratti dall'ultimo interrogatorio di Alberto Stasi con il procuratore di Pavia Fabio Napoleone. Nei filmati i due parlano di alcuni dei punti chiave della nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Today.it
Segui gli aggiornamenti su Garlasco.
Garlasco, avvocata di Alberto Stasi: I Poggi lo hanno preso di mira
Notizie e thread social correlati
Garlasco, cosa sapeva Marco Poggi dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi: "Avevo letto i loro messaggi"Nel 2007, un uomo ha dichiarato ai carabinieri di sapere dell'esistenza di un video intimo relativo a una ragazza e a un uomo, riferendosi anche a...
Garlasco, Alberto Stasi: "Cosa mi ha chiesto Marco Poggi dopo la morte di Chiara"Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco, ha dichiarato di non sapere nulla sul presunto rapporto tra...
Temi più discussi: Quarto Grado: Garlasco, l'anticipazione dell'intervista a Marco Poggi Video; Delitto di Garlasco, Marco Poggi: Sono convinto che Alberto Stasi sia colpevole; Ore 14 Sera 2 - Garlasco, le contraddizioni di Marco Poggi sui video intimi di Chiara - 05/06/2026 - Video; Caso Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni: Spero che ci venga data la possibilità di voltare pagina.
Garlasco, la reazione dell'avvocato Cataliotti all'intervista di Marco Poggi: Non sono sorpreso| Video x.com
VIDEO| Garlasco, la reazione dell'avvocato Cataliotti all'intervista di Marco Poggi: Non sono sorpreso facebook
Garlasco, per Marco Poggi un cachet da 50.000 euro a Quarto Grado: l'ennesima fake news reddit
Garlasco, Marco Poggi a Quarto Grado: Essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio è una cosa che non andrà viaDopo 19 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il fratello Marco ha rotto il silenzio, davanti alle telecamere di Quarto Grado. notizie.it
Delitto di Garlasco, Marco Poggi a Quarto Grado: l'intervista in tv e gli ascolti della puntataMarco Poggi torna a parlare del caso Garlasco a Quarto Grado: attesa per l’intervista integrale e boom di ascolti. notizie.it