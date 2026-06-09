Garlasco i video dell' ultimo interrogatorio di Stasi | Marco Poggi mi ha chiesto dei filmati intimi

Notizia in breve

Durante l'ultimo interrogatorio, Alberto Stasi ha riferito che Marco Poggi gli avrebbe chiesto alcuni filmati intimi. La trasmissione televisiva ha mostrato brevi estratti di quel colloquio, avvenuto con il procuratore di Pavia. I video sono stati trasmessi nella puntata andata in onda l’8 giugno. Non sono stati diffusi altri dettagli o immagini complete dell'interrogatorio.