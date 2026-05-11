Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco, ha dichiarato di non sapere nulla sul presunto rapporto tra Chiara e Andrea Sempio. In un’intervista, lo stesso Stasi ha riferito di essere stato interpellato da Marco Poggi, fratello di Chiara, in merito a questa vicenda. Finora, Stasi rimane l’unico condannato nel procedimento giudiziario legato alla morte della ragazza.

Cosa sapeva Alberto Stasi del rapporto (presunto) tra Chiara Poggi e Andrea Sempio? Nulla, stando alle ammissioni dello stesso fidanzato, finora unico condannato per l'omicidio della ragazza la mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco. Stasi sta scontando 16 anni di carcere a Bollate, se l'inchiesta contro Sempio a Pavia dovesse proseguire con il rinvio a giudizio dell'amico di gioventù di Marco Poggi, fratello minore della vittima, i suoi legali hanno già preannunciato la richiesta di sospensione del carcere, sorta di antipasto di una possibile, clamorosa revisione del processo. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47658051 Dalle carte dell'inchiesta di Pavia su Sempio, emerge come i pm il 20 maggio 2025 chiedono a Stasi una sua ricostruzione sul possibile movente sessuale di Sempio, che avrebbe visto il video intimo tra Chiara e Alberto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Alberto Stasi: "Cosa mi ha chiesto Marco Poggi dopo la morte di Chiara"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, avvocata di Alberto Stasi: “I Poggi lo hanno preso di mira”

Notizie correlate

Leggi anche: Garlasco, Stefania Cappa: «Ecco cosa mi ha detto Chiara sui video con Stasi». I dubbi di Marco Poggi dopo gli audio dell’amico Sempio

Garlasco, cosa sapeva Marco Poggi dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi: "Avevo letto i loro messaggi"Il 18 ottobre 2007 Marco Poggi fu sentito per la prima volta dai carabinieri di Vigevano.

Argomenti più discussi: Delitto di Garlasco, cosa può fare adesso Alberto Stasi; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; I video intimi di Chiara Poggi con Alberto Stasi (nella cartella secretata prima del delitto): l'ipotesi che Sempio li abbia visti; Delitto di Garlasco, cosa succede ora: quale sarà l'iter per Andrea Sempio e Alberto Stasi.

Molti di voi sembrano sorpresi per gli attacchi di Selvaggia Lucarelli, anche tramite Travaglio, ad Alberto Stasi. #garlasco Stiamo parlando di una che non prova la minima pietà per una donna morta suicida (Giovanna Pedretti). Di cosa vi meravigliate? x.com

Cosa impariamo dalla vicenda giudiziaria di Alberto Stasi? reddit