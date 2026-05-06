Nel 2007, un uomo ha dichiarato ai carabinieri di sapere dell'esistenza di un video intimo relativo a una ragazza e a un uomo, riferendosi anche a messaggi scambiati tra loro. Successivamente, nel corso di un'indagine, è emerso che l'uomo aveva letto alcuni messaggi privati tra la sorella e un altro ragazzo. La vicenda riguarda anche i contenuti di alcuni video e messaggi che sarebbero stati condivisi tra i soggetti coinvolti.

Il 18 ottobre 2007 Marco Poggi fu sentito per la prima volta dai carabinieri di Vigevano. Sua sorella Chiara era stata uccisa a Garlasco solo due mesi prima, e i militari gli avevano chiesto delucidazioni sul rapporto tra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi. Marco riferì di aver notato una chat tra i due fidanzati in cui, in maniera non troppo esplicita, avrebbe intuito un riferimento a “immagini relative alla loro intimità”. Dopo la morte di Chiara, Alberto Stasi gli aveva confermato l’esistenza di quel materiale. La deposizione di Marco Poggi nel 2007 "Non ho mai visionato sottocartelle di Chiara" Cosa disse Alberto Stasi a Marco Poggi...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, cosa sapeva Marco Poggi dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi: "Avevo letto i loro messaggi"

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Oggi Marco #Poggi, fratello di Chiara, sarà ascoltato come testimone dagli inquirenti che stanno per chiudere le nuove indagini sull'omicidio di #Garlasco di 18 anni fa. #andreasempio x.com