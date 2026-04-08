Garlasco killer di Chiara Poggi nascosto in giardino ha scavalcato il muretto di cinta trovato frammento della parete

Da ilgiornaleditalia.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle indagini sul caso di Garlasco, gli agenti hanno scoperto che l’eventuale sospettato si sarebbe nascosto nel giardino, superando il muretto di cinta. È stato trovato un frammento della parete, che potrebbe essere collegato all’uomo. Il genetista ha spiegato che la superficie porosa del muretto rende complicato individuare tracce genetiche. I dettagli sono ancora in fase di analisi da parte delle forze dell’ordine.

Secondo il genetista Pasquale Linarello la superficie porosa del muretto rende difficile rilevare impronte digitali o di scarpe, ma potrebbe invece aver trattenuto tracce biologiche, come il Dna Una nuova ipotesi sul delitto di Garlasco suggerisce che l’assassino di Chiara Poggi possa essersi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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