Garlasco killer di Chiara Poggi nascosto in giardino ha scavalcato il muretto di cinta trovato frammento della parete

Nelle indagini sul caso di Garlasco, gli agenti hanno scoperto che l’eventuale sospettato si sarebbe nascosto nel giardino, superando il muretto di cinta. È stato trovato un frammento della parete, che potrebbe essere collegato all’uomo. Il genetista ha spiegato che la superficie porosa del muretto rende complicato individuare tracce genetiche. I dettagli sono ancora in fase di analisi da parte delle forze dell’ordine.

Secondo il genetista Pasquale Linarello la superficie porosa del muretto rende difficile rilevare impronte digitali o di scarpe, ma potrebbe invece aver trattenuto tracce biologiche, come il Dna Una nuova ipotesi sul delitto di Garlasco suggerisce che l’assassino di Chiara Poggi possa essersi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, "killer di Chiara Poggi nascosto in giardino, ha scavalcato il muretto di cinta, trovato frammento della parete" Garlasco, l'ipotesi dell'assassino di Chiara Poggi nascosto in giardino: il dettaglio del muretto rottoUna nuova ipotesi sul delitto di Garlasco suggerisce che l’assassino di Chiara Poggi si sia introdotto scavalcando il muretto di cinta: a suggerirlo,... Garlasco, smentita l’ipotesi del killer in giardino: “Chiara Poggi non aprì la porta per i gatti, erano in casa”Dario Redaelli, esperto della scena del crimine e consulente dei Poggi, a Fanpage. Garlasco, Roberta Bruzzone: «Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina» Temi più discussi: Garlasco, la nuova ipotesi: Chiara non aprì al suo assassino; Garlasco, dubbi sulle mosse di Chiara Poggi: potrebbe non aver aperto all'assassino, le nuove teorie e la profezia sul PC; Garlasco, l'ipotesi dell'assassino di Chiara Poggi nascosto in giardino: il dettaglio del muretto rotto; Chiara Poggi uccisa da un solo killer e colpita sulle scale: le prime indiscrezioni delle analisi dei Ris. Garlasco, smentita l’ipotesi del killer in giardino: Chiara Poggi non aprì la porta per i gatti, erano in casaDario Redaelli, esperto della scena del crimine e consulente dei Poggi, a Fanpage.it ha spiegato: Come è finita l’ipotesi che Chiara Poggi avesse aperto le porte di casa la mattina dell’omicidio non ... fanpage.it Garlasco, nuovi dettagli su luci e auto nella casa della nonna riaprono i dubbi sul killerNuovi elementi sul giallo di Garlasco riaccendono i dubbi sull’assassino Nel caso irrisolto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi torna sotto i rifl ... assodigitale.it DELITTO DI GARLASCO | Nuove ipotesi: Chiara Poggi non avrebbe aperto la porta. Indagini su file scomparsi e allarme disattivato. - facebook.com facebook L'assassino di Chiara Poggi nascosto in cortile e l'irruzione nella villa a Garlasco: «Lei non ha aperto volontariamente». Il sospetto del movente nei file protetti x.com