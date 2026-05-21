Garlasco falsa fonte della Procura di Pavia diffondeva bufale pro Alberto Stasi | denunciato

Un uomo è stato denunciato nel caso Garlasco dopo aver falsamente dichiarato di essere una fonte ufficiale della Procura di Pavia. La persona si spacciava come informatore delle indagini e diffondeva notizie false riguardanti il procedimento. La denuncia è stata presentata dopo aver accertato che le informazioni fornite erano infondate e avevano il solo scopo di influenzare l’opinione pubblica. La Procura ha precisato di non aver mai confermato le dichiarazioni attribuite a questa persona.

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