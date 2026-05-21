Garlasco falsa fonte della Procura di Pavia diffondeva bufale pro Alberto Stasi | denunciato
Un uomo è stato denunciato nel caso Garlasco dopo aver falsamente dichiarato di essere una fonte ufficiale della Procura di Pavia. La persona si spacciava come informatore delle indagini e diffondeva notizie false riguardanti il procedimento. La denuncia è stata presentata dopo aver accertato che le informazioni fornite erano infondate e avevano il solo scopo di influenzare l’opinione pubblica. La Procura ha precisato di non aver mai confermato le dichiarazioni attribuite a questa persona.
Nel caso Garlasco emerge un nuovo fascicolo: un falso informatore, ancora da identificare, è stato denunciato dopo aver diffuso bufale fingendosi fonte interna alla Procura di Pavia. Le false indiscrezioni, apparentemente favorevoli ad Alberto Stasi, sarebbero state diffuse a youtuber e opinionisti con l’obiettivo di delegittimare gli inquirenti. Garlasco, falsa fonte della Procura di Pavia: denunciato Mentre proseguono le indagini riaperte sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, emergono dettagli su un fascicolo parallelo che gli investigatori considererebbero particolarmente delicato. Al centro della vicenda ci sarebbe un soggetto, attualmente in via di identificazione, denunciato per essersi spacciato per una fonte interna della Procura di Pavia allo scopo di diffondere informazioni false e pro Alberto Stasi sul caso. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Garlasco: Lo scontrino è FALSO. Scontro totale alla Procura di Brescia . Delitto Chiara Poggi
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