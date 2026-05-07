GOL SERIE A | Ferguson segna il primo gol in Italia | Raccolta obiettivi | Turno 12 | Serie A 2025 26

Nel dodicesimo turno della Serie A 202526, Ferguson ha segnato il suo primo gol in Italia, contribuendo alla sequenza di marcature di questa giornata. La partita ha visto diverse reti, con tutti i gol del turno raccolti e riassunti in un video dedicato. L'evento ha attirato l'attenzione degli appassionati, che hanno seguito con interesse le azioni decisive e i risultati delle squadre coinvolte.