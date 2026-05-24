Festa in via Roma per la promozione del Real Casapesenna in Serie C2 di futsal | FOTO

Da today.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una festa in via Roma ha celebrato la promozione del Real Casapesenna C5 in Serie C2 di futsal. La serata è stata caratterizzata da entusiasmo e orgoglio tra i tifosi e i giocatori, che si sono radunati per condividere il traguardo raggiunto. La strada è stata decorata con bandiere e striscioni, mentre le persone si sono riunite per festeggiare questa conquista storica. La serata si è conclusa con momenti di allegria tra i presenti.

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Una notte di festa, emozione e orgoglio biancoazzurro quella vissuta a Casapesenna per la storica promozione del Real Casapesenna C5 in Serie C2.Via Roma si è trasformata in un autentico fiume di entusiasmo tra cori, applausi, bandiere e caroselli per celebrare un traguardo che fino a poco tempo. 🔗 Leggi su Today.it

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