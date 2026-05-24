Festa in via Roma per la promozione del Real Casapesenna in Serie C2 di futsal | FOTO

Notizia in breve

Una festa in via Roma ha celebrato la promozione del Real Casapesenna C5 in Serie C2 di futsal. La serata è stata caratterizzata da entusiasmo e orgoglio tra i tifosi e i giocatori, che si sono radunati per condividere il traguardo raggiunto. La strada è stata decorata con bandiere e striscioni, mentre le persone si sono riunite per festeggiare questa conquista storica. La serata si è conclusa con momenti di allegria tra i presenti.