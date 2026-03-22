Il 2025 difficile delle imprese Saldo negativo nel circondario Perse 235 attività in un anno Si salvano solo quelle giovani

Nel 2025, nel circondario si registra un saldo negativo di 235 imprese, con 612 nuove iscrizioni e 847 cessazioni. Di queste ultime, 214 sono state d’ufficio. Solo le imprese più giovani riescono a mantenersi, mentre molte attività storiche hanno chiuso i battenti durante l’anno. La situazione evidenzia un calo complessivo del numero di aziende presenti nella zona.

Si chiude con un saldo negativo di -235 imprese il 2025 nel circondario, risultato di 612 nuove iscrizioni a fronte di 847 cessazioni, di cui ben 214 d’ufficio. I dati, diffusi dalla Camera di commercio di Bologna, confermano una fase di contrazione del tessuto economico locale, diffusa su tutto il territorio, ma caratterizzata da dinamiche differenti tra forme giuridiche e tipologie imprenditoriali. La riduzione non si limita a un singolo settore, ma interessa l’intero ecosistema produttivo, segnando una fase complessa per le piccole e medie attività che costituiscono la spina dorsale dell’economia del circondario. Alla fine dell’anno le imprese registrate nel territorio dei dieci comuni sono 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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