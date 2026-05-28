Circa 7.400 laureati provenienti dal Friuli Venezia Giulia sono emigrati all’estero. La fuga di talenti è attribuita a salari bassi che non soddisfano le aspettative dei giovani laureati. Si discute inoltre di come le ITS Academy possano contribuire a ridurre il disallineamento tra formazione e domanda delle imprese, ma non sono forniti dettagli specifici su interventi o soluzioni adottate.

? Punti chiave Perché i salari bassi spingono migliaia di laureati fuori dal territorio?. Come possono gli ITS Academy risolvere il disallineamento con le imprese?. Quali strategie usa la Regione per contrastare lo spopolamento dei giovani?. Come influenzerà l'intelligenza artificiale le future scelte lavorative in Friuli?.? In Breve Tra il 2013 e il 2023 oltre 7.400 laureati hanno lasciato il Friuli Venezia Giulia.. Solo 3.700 profili qualificati sono rientrati nella regione provenienti da altri paesi.. Il 98% degli studenti degli ITS Academy riceve subito un'offerta di lavoro post-stage.. Monsignor Ettore Malnati richiama la Carta di Trieste del 2024 sull'etica dell'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FVG, fuga di talenti: 7.400 laureati partono per l’estero

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