Dopo dieci anni con la manager Marta Donà, l’artista ha cambiato team e adottato una nuova direzione artistica. Ha anche annunciato il suo matrimonio con il compagno, con cui ha un rapporto considerato empatico e positivo. Recentemente, ha espresso insoddisfazione per la situazione attuale, definendola un “finto ordine” e una vera guerra, e ha menzionato che la libertà di una collega le dà fastidio.

Nuovo management (dopo dieci anni con Marta Donà ), nuova visione artistica e il coronamento del suo rapporto con il compagno Davide Spigarolo con un matrimonio. In tutto questo c’è il nuovo album dal titolo “Magia Bianca”, in uscita il 12 giugno. Insomma Francesca Michielin sorprende ancora una volta e lo fa trattando temi e figure lontane nel tempo come il Medioevo, la magia bianca e nera, le streghe, per analizzare, criticare anche duramente, la società di oggi. Un lavoro che dal punto di vista produttivo e musicale si attesta come tra i migliori realizzati dalla cantautrice e musicista. I riferimenti sono: dungeon synth, suggestioni fantasy, pop contemporaneo, R&B, Anni 90, casse Anni 80, videogiochi fantasy, Kate Bush, Peter Gabriel, Mike Oldfield e Jethro Tull. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesca Michielin: “Che tempi di me**a di finto ordine, ma di vera guerra. La libertà di Emma e la mia danno fastidio. Mi sposo con Davide, che è empatico e vede il buono in ogni cosa”

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Francesca Michielin ricoperta di insulti e derisa, il web la offende: non cè limite al peggio

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