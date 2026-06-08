Francesca Michielin pronta al grande passo con Davide Spigarolo | spunta un documento che non lascia più dubbi il sì è vicino

Notizia in breve

Un documento conferma che Francesca Michielin e Davide Spigarolo sono prossimi a sposarsi. La cantante italiana, attiva da oltre dieci anni, si appresta a compiere un passo importante con il partner. La notizia circolava da tempo, ma ora la conferma ufficiale appare certa. La coppia non ha ancora annunciato pubblicamente la data del matrimonio.