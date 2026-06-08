Francesca Michielin pronta al grande passo con Davide Spigarolo | spunta un documento che non lascia più dubbi il sì è vicino

Da screenworld.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un documento conferma che Francesca Michielin e Davide Spigarolo sono prossimi a sposarsi. La cantante italiana, attiva da oltre dieci anni, si appresta a compiere un passo importante con il partner. La notizia circolava da tempo, ma ora la conferma ufficiale appare certa. La coppia non ha ancora annunciato pubblicamente la data del matrimonio.

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Francesca Michielin, una delle cantanti più note della musica italiana degli ultimi quindici anni, è pronta a pronunciare il fatidico sì con il compagno Davide Spigarolo. La notizia arriva dalle pubblicazioni di matrimonio, apparse nei giorni scorsi nei comuni di residenza dei due futuri sposi: Bassano del Grappa per la cantautrice trentunenne, Marostica per lui. La macchina burocratica ha già fissato i tempi: secondo quanto stabilito dalla normativa italiana, il matrimonio dovrà essere celebrato entro sei mesi dall’affissione delle pubblicazioni, termine di validità dei documenti ufficiali. Questo significa che la coppia convolerà a nozze entro la fine dell’estate o al massimo nei primi mesi autunnali, probabilmente dopo la conclusione del tour estivo legato all’uscita del nuovo album di Francesca. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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