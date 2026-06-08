Francesca Michielin pronta al grande passo con Davide Spigarolo | spunta un documento che non lascia più dubbi il sì è vicino
Un documento conferma che Francesca Michielin e Davide Spigarolo sono prossimi a sposarsi. La cantante italiana, attiva da oltre dieci anni, si appresta a compiere un passo importante con il partner. La notizia circolava da tempo, ma ora la conferma ufficiale appare certa. La coppia non ha ancora annunciato pubblicamente la data del matrimonio.
Francesca Michielin, una delle cantanti più note della musica italiana degli ultimi quindici anni, è pronta a pronunciare il fatidico sì con il compagno Davide Spigarolo. La notizia arriva dalle pubblicazioni di matrimonio, apparse nei giorni scorsi nei comuni di residenza dei due futuri sposi: Bassano del Grappa per la cantautrice trentunenne, Marostica per lui. La macchina burocratica ha già fissato i tempi: secondo quanto stabilito dalla normativa italiana, il matrimonio dovrà essere celebrato entro sei mesi dall’affissione delle pubblicazioni, termine di validità dei documenti ufficiali. Questo significa che la coppia convolerà a nozze entro la fine dell’estate o al massimo nei primi mesi autunnali, probabilmente dopo la conclusione del tour estivo legato all’uscita del nuovo album di Francesca. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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