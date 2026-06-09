Fondazione Francesca Rava 26 anni accanto ai bimbi più fragili

Da ilgiornale.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fondazione Francesca Rava - NPH Italia, attiva da 26 anni, si occupa di assistere bambini in difficoltà sia in Italia sia all’estero. L’organizzazione si concentra su progetti di sostegno e assistenza per i minori più vulnerabili. La sua storia inizia dopo una tragedia personale e si sviluppa come un impegno continuativo nel settore umanitario, senza scopo di lucro. La fondazione opera attraverso iniziative di aiuto diretto e programmi di supporto dedicati ai bambini in situazioni di vulnerabilità.

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La vita e la speranza, dopo la morte e la tragedia. Nasce così la storia di Fondazione Francesca Rava - NPH Italia, ente senza fini di lucro in campo per aiutare i bambini in difficoltà in Italia e nel mondo. «Tutto inizia nel 1999, con la perdita di mia sorella Francesca in un incidente stradale. In cerca di dare un senso a quel che era successo, cominciai a dare consulenze gratuite al mondo del noprofit. Così incontrai Padre Wasson, fondatore di Nuestros Pequenos Hermanos (NPH). Dal 1954 salvava bambini orfani e abbandonati in America Latina secondo un principio semplice ma rivoluzionario: accompagnare ogni bambino dalla strada alla laurea. Voleva aprire una sede italiana. La sua esperienza mi colpì e portò ad aprire l'ufficio di raccolta fondi di NPH in Italia e di istituire, con l'appoggio dei colleghi di mia sorella, di amici e familiari, la Fondazione Francesca Rava. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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