Cinquant’anni accanto ai giovani fragili | APPM festeggia il traguardo a Trento

L’APPM ha festeggiato i cinquant’anni di attività a Trento, nella sede di via Manzoni. Durante l’evento, sono state presentate testimonianze e svolti laboratori aperti alla comunità, per celebrare il mezzo secolo di interventi a favore dei giovani fragili del territorio. La giornata ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, sottolineando il ruolo dell’associazione nel sostegno alle fasce più vulnerabili.

Cinquant’anni di attività, di storie e di interventi accanto ai giovani più fragili del territorio. A Trento, nella sede di via Manzoni, l’APPM – Associazione provinciale per i minori – ha celebrato il mezzo secolo di vita con una giornata aperta alla comunità, tra testimonianze, laboratori e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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