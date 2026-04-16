Martina Colombari a Verona per la presentazione del libro Ti cercherò per sempre dedicato ai 25 anni della Fondazione Francesca Rava

Giovedì 16 aprile a Verona si terrà la presentazione del libro “Ti cercherò per sempre”, scritto da Claudio Guerrini in occasione dei 25 anni della Fondazione Francesca Rava. La serata vedrà la partecipazione di Martina Colombari, che sarà presente all’evento dedicato alla pubblicazione. L’incontro si svolgerà in una location della città e sarà aperto al pubblico interessato a conoscere il contenuto e il significato del volume.

Giovedì 16 aprile Verona ospiterà la presentazione del libro “Ti cercherò per sempre”, scritto in occasione dei 25 anni della Fondazione Francesca Rava da Claudio Guerrini, conduttore radio-televisivo e storico volontario della Fondazione. Il volume è edito da Mondadori, con prefazione di Luciano.🔗 Leggi su Veronasera.it

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