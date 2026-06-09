Foggia il sistema Photored frena i rosso | le infrazioni calano

A Foggia, l’installazione del sistema Photored ha ridotto le infrazioni che riguardano il passaggio con il semaforo rosso, passando da circa 200 a 40 casi giornalieri. Le telecamere inviano immagini agli automobilisti in caso di infrazione, consentendo loro di verificare le multe. Il sistema monitora costantemente gli incroci e registra le violazioni, contribuendo a limitare le trasgressioni legate ai semafori rossi.

? Domande chiave? In Breve Decine di sanzioni ignora il rosso a Foggia: i nuovi Photored riducono le infrazioni. Almeno 40 automobilisti sono stati multati per aver attraversato gli incroci con il semaforo rosso nella giornata di domenica 7 giugno, segnando un calo drastico rispetto ai picchi registrati durante la fase di prova dei nuovi dispositivi elettronici a Foggia. Il sistema Photored, installato strategicamente tra Corso Roma e Viale Ofanto e tra Via Lucera e Viale Candelaro, ha iniziato a operare ufficialmente da soli cinque giorni. I dati raccolti dal Comando della Polizia Locale confermano che la presenza tecnologica sta già influenzando il comportamento dei conducenti, trasformando radicalmente la dinamica del traffico in due dei nodi stradali più critici della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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