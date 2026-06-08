Photored a Foggia già decine di multe in cinque giorni | crollano le infrazioni ai semafori

Notizia in breve

A Foggia, cinque giorni dopo l’attivazione dei nuovi Photored, sono state emesse decine di multe per passaggi con il semaforo rosso. Gli apparecchi sono stati installati agli incroci tra Corso Roma e Viale Ofanto e tra Via Lucera e Viale Candelaro. Le infrazioni rilevate riguardano veicoli sorpresi a attraversare le intersezioni con il semaforo rosso. La presenza dei sistemi di rilevamento ha portato a un rapido incremento delle sanzioni.