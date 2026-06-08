Photored a Foggia già decine di multe in cinque giorni | crollano le infrazioni ai semafori
A Foggia, cinque giorni dopo l’attivazione dei nuovi Photored, sono state emesse decine di multe per passaggi con il semaforo rosso. Gli apparecchi sono stati installati agli incroci tra Corso Roma e Viale Ofanto e tra Via Lucera e Viale Candelaro. Le infrazioni rilevate riguardano veicoli sorpresi a attraversare le intersezioni con il semaforo rosso. La presenza dei sistemi di rilevamento ha portato a un rapido incremento delle sanzioni.
A soli cinque giorni dall’entrata in funzione dei nuovi Photored installati agli incroci tra Corso Roma e Viale Ofanto e tra Via Lucera e Viale Candelaro, a Foggia sono già decine le sanzioni elevate agli automobilisti sorpresi ad attraversare l’incrocio con il semaforo rosso.I dispositivi sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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